Россия заблокировала проект резолюции в Совбезе ООН по Украине

Россия в Совете Безопасности ООН применила право вето против проекта резолюции, осуждающего военную операцию на Украине, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Проголосовали в поддержку проекта 11 стран, включая США и Францию. Три страны, в том числе Китай и Индия, воздержались. Россия, обладающая правом вето, проголосовала против.

Проект резолюции был подготовлен США и рядом других страны. Он осуждает "агрессию России против Украины", требует вывода сил РФ из Украины, а также отменить признание независимости республик Донбасса.

В нем подтверждается приверженность Совбеза ООН "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ".

Россия имеет право вето в Совбезе ООН наряду с США, Китаем, Францией и Великобританией.