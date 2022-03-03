Сотрудника экс-главы Nissan приговорили в Японии к шести месяцам тюрьмы

Токийский окружной суд в четверг приговорил к шести месяцам тюрьмы по делу о финансовых махинациях бывшего члена совета директоров японской компании Nissan Грега Келли, который был сотрудником экс-главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, суд обязал Nissan выплатить штраф, размер которого составил 200 млн иен (около $1,7 млн)

19 июля 2021 года Токийский окружной суд приговорил к тюремному заключению граждан США Майкла и Питера Тейлоров, которые были признаны виновными в причастности к организации побега Гона из Японии. Майкл Тейлор получил два года лишения свободы, Питер Тейлор - один год и восемь месяцев.