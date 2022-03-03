Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в Россию
Германский автопроизводитель Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в РФ и их производство на ее территории. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду вечером на странице компании в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых автомобилей и фургонов в Россию, а также локальное производство в России до дальнейшего уведомления", - указывается в нем. Причины данного решения не приводятся.
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