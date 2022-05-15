Джокович выиграл 38-й турнир серии Masters ATP в карьере

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финальном матче турнира серии Masters ATP, который завершился в Риме, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Джокович одержал победу со счетом 6:0, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

34-летний Джокович лидирует в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Циципас - пятый.

Джокович является самым титулованным участником серии Masters ATP - он стал 38-кратным победителем турниров этой серии. Всего на счету серба 87 побед в соревнованиях ATP, 20 из которых он одержал на турнирах серии Большого шлема.