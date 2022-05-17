Талибы пообещали разрешить девочкам учиться после шестого класса

Движение «Талибан», пришедшее к власти в Афганистане, пообещало разрешить девочкам учиться после шестого класса. По словам министра внутренних дел в сформированном временном правительстве Сираджуддина Хаккани, власти в настоящее время разрабатывают механизм, который сделает это возможным. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, он рассказал в интервью CNN

«Никто не против образования для женщин, и девочкам уже разрешено ходить в школу до шестого класса. Что касается более старшего возраста, продолжается работа над механизмом», — заверил он

Представитель талибов заверил, что правительство очень скоро объявит о возможных сроках возобновления обучения.