Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 520 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 520 млн, а число летальных исходов - 6,27 млн. Об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на вечер 18 мая в ВОЗ поступили сведения о 520 372 492 инфицированных и 6 270 232 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за сутки на 606 079, летальных исходов - на 1 542.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 500 млн заразившихся была пройдена 14 апреля, 400 млн - 10 февраля, 300 млн - 8 января, 200 млн - 5 августа прошлого года.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 81 824 843. Далее следуют Индия (43 127 199), Бразилия (30 701 900), Франция (28 372 414) и Германия (25 890 456). Летальных исходов больше всего также в США - 992 667, вторую строчку занимает Бразилия (664 987), третью - Индия (524 293). Далее следуют Россия (377 975) и Мексика (324 617).

Как отмечает ВОЗ в опубликованном в среду еженедельном эпидемиологическом бюллетене, за неделю с 9 по 15 мая в мире было выявлено 3 699 960 случаев заражения ковидом и 9 806 случаев смерти. Заболеваемость выросла на 1% по сравнению с предшествующими семью днями, а смертность снизилась на 21%. Особенно сильный рост заболеваемости зафиксирован в Восточном Средиземноморье (на 63%), а число летальных исходов существенно выросло в Африке (на 48%).