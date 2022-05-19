Байден объявил о выделении дополнительного вооружения Украине

Президент США Джо Байден приветствовал завершение законодательных процедур и принятие в обеих палатах Конгресса США законопроекта о выделении Украине помощи на $40 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Укринформ, говорится в официальном сообщении, размещенном в четверг на сайте Белого дома.

Он поблагодарил лидеров, представляющих обе партии в Палате представителей и Сенате, за скорейшее рассмотрение и принятие законопроекта, чтобы обеспечить непрерывную помощь Украине.

«На сегодняшний день мы обеспечили Украине историческую оборонную помощь, и моя администрация продолжит ускорять доставку оружия и оборудования, на которые Конгресс предоставил полномочия. Сегодня я объявляю о выделении еще одного пакета помощи по вопросам безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику», - заявил президент США.