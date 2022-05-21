Hyundai планирует инвестировать $5,5 млрд в производство электромобилей в США

Южнокорейская Hyundai Motor Group намерена инвестировать $5,54 млрд в строительство завода по производству электромобилей и батарей в штате Джорджия. Соответствующая информация в субботу опубликована на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компания заключила соответствующее соглашение с властями штата. Строительство объекта начнется в 2023 году, начало коммерческого производства планируется в 2025 году. Предполагаемая производственная мощность - 300 тыс. автомобилей в год. "США всегда занимали важное место в глобальной стратегии нашей компании, мы рады сотрудничать со штатом Джорджия ради достижения нашей общей цели - продвижения электромобилей и [экологической] устойчивости в США", - сказал в своем обращении председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон.

По словам автопроизводителя, Джорджия была выбрана в качестве места для новых промышленных объектов из-за ее географической близости к покупателю, качественной рабочей силы.