Послы ЕС не согласовали облегченную версию нефтяного эмбарго против России

Комитет постоянных представителей 27 стран ЕС (Корепер) не смог достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России, которая предусматривает только запрет на поставки нефти по морю, на экстренной встрече перед саммитом ЕС.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье источник в институтах ЕС в Брюсселе. Он также дал понять, что решение по нефтяному эмбарго, которое входит в проект шестого пакета санкций против России, также маловероятно и на саммите ЕС.

"Сегодня прошло заседание "Корепера", на котором обсуждался вопрос запрета поставок нефти. Нам предстоит рассмотреть дополнительные детали на еще одном заседании, которое пройдет в понедельник, - сказал он. - Я могу сказать, что все страны настроены ограничить поставки российской нефти, но нам необходимы дополнительные согласования".

Он высказал надежду, что если лидеры ЕС на саммите 30-31 мая не смогут достичь договоренности по шестому пакету санкций против России, то он хотя бы "создаст позитивную динамику в этом направлении". "В конце июня в любом случае будет еще один саммит ЕС", - добавил он.