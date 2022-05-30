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Украина ответила Эрдогану по поводу переговоров с Путиным

В мире Материалы 30 мая 2022 00:41
Украина ответила Эрдогану по поводу переговоров с Путиным

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После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому и российскому коллегам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести совместные телефонные переговоры-конференцию, Украина дала предварительное согласие, сообщает Trend со ссылкой на УНИАН.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров, если на него согласится Путин.

"Насколько это соответствует действительности, не могу сказать - эти договоренности происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции Офиса президента Украины, если президент России даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение", - сообщил Никифоров.

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