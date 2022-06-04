...
  1. Главная
  2. В мире

Корабль New Shepard совершил суборбитальный полет с космическими туристами на борту

В мире Материалы 4 июня 2022 18:59
Корабль New Shepard совершил суборбитальный полет с космическими туристами на борту

Читайте Trend в

Американская компания Blue Origin успешно провела в субботу очередной суборбитальный полет своего корабля New Shepard с шестью туристами на борту. Трансляция велась на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запуск с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) состоялся в 08:26 по местному времени (16:26 мск), после чего корабль поднялся на высоту порядка 100 км, на которой пассажиры оказались в состоянии невесомости. Незадолго до этого от корабля отделилась ступень ракеты-носителя, которая в автоматическом режиме приземлилась на космодроме. New Shepard спустя несколько минут также совершил посадку при помощи парашютов. Полет продлился в общей сложности чуть больше 10 минут.

Изначально запуск корабля планировалось осуществить 20 мая, однако за два дня до старта специалисты Blue Origin выявили проблемы в работе одной из резервных систем и были вынуждены отложить полет в целях предосторожности.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости