1,6 млрд человек в мире находятся в условиях кризиса - ООН

Около 1,6 млрд человек по всему миру находятся под угрозой голода и нищеты, свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Глобальной кризисной группы ООН по продовольственным, энергетическим и финансовым системам, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Согласно оценкам, 1,6 млрд человек в 94 странах подвержены по крайней мере одному аспекту кризиса, и около 1,2 млрд живут в странах, находящихся в состоянии "идеального шторма", они серьезно уязвимы по всем трем аспектам - продовольственному, энергетическому и финансовому", - говорится в докладе.

"Людям во всем мире войны и другие кризисы угрожают беспрецедентной волной голода и нищеты, оставляя за собой социальный и экономический хаос", - прокомментировал эти данные генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Серьезный удар уже нанесен по уязвимым людям и странам, но не заблуждайтесь: ни одна страна, ни одно сообщество не останутся незатронутыми кризисом, который стоит многих жизней", - добавил он.