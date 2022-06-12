Тренер Португалии освободил Роналду от участия в матче со Швейцарией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не примет участия в матче Лиги наций против команды Швейцарии, сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru.

Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантош на пресс-конференции заявил, что Роналду не поедет в Швейцарию. Кроме того, в матче не примут участия Рафаэл Геррейру и Жоау Моутинью. Специалист считает, что нет смысла включать в состав 26 футболистов из-за того, что на скамейке может быть лишь 23 игрока.

Матч Португалия — Швейцария состоится сегодня, 12 июня на стадионе «Стад де Женев» в Женеве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Португалия возглавляет турнирную таблицу второй группы Лиги А, имея в активе семь очков после трех сыгранных матчей. Швейцарцы замыкают таблицу, не сумев набрать очков. На второй сточке расположилась Испания, набравшая пять баллов. Следом идут чехи с четырьмя очками.