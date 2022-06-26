Вспышка оспы обезьян не является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба - ВОЗ

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оспе обезьян пришел к выводу, что на настоящий момент вспышка этого заболевания не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном в субботу по итогам заседания комитета.

"Хотя несколько членов [комитета] высказали различающиеся мнения, комитет решил консенсусом представить генеральному директору ВОЗ рекомендацию о том, что на нынешнем этапе эта вспышка не должна характеризоваться как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", - отмечается в документе.