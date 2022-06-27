ОПЕК+ понизила оценку профицита нефти в 2022 году с 1,4 до 1 млн б/с

Эксперты ОПЕК+ снизили оценку профицита нефти на мировом рынке по базовому сценарию в 2022 году с 1,4 млн баррелей в сутки, предполагавшихся месяц назад, до 1 млн б/с. Об этом, как соoбщает Trend со ссылкой на Интерфакс, говорится в отчетности технического комитета альянса.

Прогноз профицита был уменьшен в связи с включением последних обновленных фактических данных за 2021 год и данных за январь-май 2022 года, влияние которых было перенесено на следующий год.

Анализ предполагает, что во II и III кварталах текущего года будут дополнительно высвобождены 282,7 млн баррелей стратегических нефтяных запасов (SPR).

При этом ожидается, что к концу 2022 года коммерческие запасы стран ОЭСР будут на 104 млн баррелей ниже, чем в 2015-2019 годах (референтный уровень сделки ОПЕК+) и составят 2,82 млрд баррелей против 2,65 млрд баррелей в 2021 году.