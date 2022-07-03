Кубок африканских наций по футболу перенесен на 2024 год по климатическим причинам

Кубок африканских наций по футболу, запланированный на июнь - июль 2023 года в Кот-д'Ивуаре, был перенесен на февраль 2024 года по климатическим причинам. Об этом в воскресенье сообщил президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Моцепе, комментарий которого приводит агентство Франс Пресс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первоначально соревнования планировалось провести с 23 июня по 23 июля 2023 года в пяти ивуарийских городах.

"Кубок африканских наций состоится в январе и феврале 2024 года, - сказал Моцепе. - Мы не хотим рисковать, проводя матчи во время наводнения. Это было бы нехорошо для африканского футбола и его имиджа. Это вопрос уважения, мы высказали много мнений, и некоторые люди сказали нам, что есть изменение климата, возможно, дождь не будет проблемой. Но в итоге мы пришли к общему мнению, что мы не можем рисковать".