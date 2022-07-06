В Японии намерены создать постройку для жизни на Марсе и Луне

Расположенный на западе Японии Киотский университет и строительная корпорация Kajima намерены совместно создать постройку, которая в будущем подойдет для жизни людей на Марсе и Луне. Об этом в среду сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, одной из главных задач исследователей является воссоздание внутри постройки аналога земной гравитации, необходимой для долгосрочной жизнедеятельности. В качестве решения этой проблемы предлагается сделать жилище вращающимся вокруг своей оси, что благодаря вырабатываемой таким образом центробежной силе позволит сформировать гравитационное притяжение.

Высота постройки может составить от 200 до 400 м, диаметр - 200 м. При этом на этапе ее строительства предлагается использовать не только доставляемые с Земли материалы, но и ресурсы, находящиеся на поверхности Марса и Луны.