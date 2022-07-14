Глава ВОЗ призвал мир возвращаться к масочному режиму

Миру необходимо возвращаться к испытанным способам борьбы с COVID-19 в связи с ростом заболеваемости новыми штаммами коронавируса, заявил в интервью британскому телеканалу Sky News гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, людям следует вновь носить маски, а властям - возвращаться к практике массового тестирования на COVID-19.

Гебрейесус подчеркнул, что тревожным признаком является увеличивающееся число госпитализаций и смертей среди заразившихся коронавирусом и призвал правительства стран "применять испытанные и хорошо зарекомендовавшие себя меры, включая ношение масок, усиленную вентиляцию помещений и протоколы тестирования и лечения". По его словам, пандемия "даже не близка к завершению", а рост числа случаев заражения по всему миру "увеличивает нагрузку на службы здравоохранения и медработников, которые уже работают на пределе возможностей".

Глава ВОЗ заявил, что властям следует регулярно проводить оценку действующих в их странах и регионах мер борьбы с инфекцией, принимая во внимание угрозу новых штаммов, некоторые из которых могут ускользать от иммунитета к своим предшественникам, а также быстрее распространяться среди населения.

"Есть существенный разрыв между тем, как связанные с COVID-19 риски воспринимают научные сообщества, политические лидеры и широкая общественность, - подчеркнул Гебрейесус. - Поэтому вдвойне сложно одновременно информировать людей о риске и укреплять доверие к инструментам общественного здравоохранения и направленным на защиту здоровья социальным мерам, включая масочный режим, соблюдение социальной дистанции и вентиляцию помещений".

ВОЗ предупреждает, что пандемия не завершена, но ее характер меняется. По данным организации, заболеваемость COVID-19 растет минимум в 110 странах. Это вызвано распространением подвидов BA.4 и BA.5 омикрон-штамма. Эксперты ВОЗ считают, что летом уровень распространения вируса в Европе существенно возрастет из-за того, что многие страны отменили почти все ограничительные меры. Эпидемиологическая ситуация ухудшается также в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.