Дани Алвес стал игроком мексиканского "Пумас"

Бразильский защитник Дани Алвес на правах свободного агента перешел в мексиканский футбольный клуб "Пумас". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О сроках соглашения не сообщается. 15 июня Алвес покинул испанскую "Барселону", за которую выступал с 2008 по 2016 год, а также с ноября 2021-го по июнь 2022-го, за каталонский клуб бразилец провел 407 матчей, забил 22 гола и отдал 104 результативные передачи.

Алвесу 39 лет, в разное время он также выступал за бразильскую "Баию", испанскую "Севилью", итальянский "Ювентус" и французский ПСЖ. Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея.