В Бразилии задержали мужчину со взрывчаткой, пытавшегося попасть на инаугурацию

Полиция Бразилии задержала мужчину, пытавшегося пронести на церемонию инаугурации Луиса Инасиу Лулы да Силвы пиротехнику и холодное оружие. Об этом заявили в пресс-службе военной полиции столичного Федерального округа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мужчина прибыл из Рио-де-Жанейро для участия в мероприятии, и при досмотре у него были найдены пиротехнические устройства и кухонный нож", - говорится в заявлении на сайте региональных правоохранителей.

В связи с усилением мер безопасности в день инаугурации Лулы да Силвы, в центре Бразилиа присутствующим на мероприятии запрещается иметь при себе пиротехнику, оружие и предметы, напоминающие оружие, взрывоопасные вещества и громкоговорители, заостренные предметы.

В воскресенье в Бразилиа проходит церемония инаугурации будущего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и сопутствующие праздничные мероприятия. Как ожидается, на церемонию прибудут 65 иностранных делегаций, включая 17 на уровне глав государств. Российскую делегацию возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Из Пекина, как ожидается, приедет заместитель председателя КНР Ван Цишань, Вашингтон будет представлять глава МВД США Деб Холанн.​​​​​​