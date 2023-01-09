Запуск ракеты SpaceX с группой спутников связи компании OneWeb перенесен на сутки

Запуск ракеты Falcon 9, планировавшийся в понедельник по московскому времени с очередной партией из 40 британских спутников связи OneWeb, перенесен на сутки, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"В целях завершения предполетной подготовки запуск теперь планируется осуществить в понедельник в 23:50 по времени Восточного побережья США (во вторник в 07:50 по Москве)", - говорится в сообщении.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX должна стартовать с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Спутники пополнят орбитальную группировку OneWeb, которая уже состоит из 502 аппаратов. Всего планируется группировка в составе 648 спутников.