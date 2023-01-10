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Власти Саудовской Аравии отменят COVID-ограничения на хадже 2023 года

В мире Материалы 10 января 2023 01:00 (UTC +04:00)
Власти Саудовской Аравии отменят COVID-ограничения на хадже 2023 года

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Министерство Саудовской Аравии по делам хаджа в понедельник объявило, что власти королевства откажутся от ограничений, введенных из-за COVID-19, при организации хаджа в 2023 году, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Число паломников на хадж вернется к показателям до пандемии коронавируса; возрастных ограничений не будет", - приводятся слова главы министерства Тауфика Аль-Рабия в твиттере ведомства.

В свою очередь "Аль-Арабийя" напоминает, что в 2019 году хадж совершили примерно 2,6 млн человек. Однако на фоне пандемии власти королевства в 2020 и 2021 году допустили на хадж лишь ограниченное число паломников, а в 2022 году - 1 млн человек. При этом в 2022 году хадж могли совершить лишь лица в возрасте от 18 до 65 лет, полностью вакцинированные или имеющие иммунитет от коронавируса, без хронических заболеваний.

В 2023 году хадж должен начаться 26 июня.

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