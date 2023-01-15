В Париже хотят провести референдум о запрете прокатных электросамокатов

Мэрия Парижа намерена провести референдум о возможном запрете свободной аренды электросамокатов весной этого года, а также разработает "уличный кодекс" для скутеров и велосипедов. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идильго в интервью газете La Parisien, опубликованном в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Парижане могут иметь собственные самокаты - это не проблема. Но у нас есть реальная проблема со свободной арендой. Это не экологично. Так что я задам вопрос парижанам на голосовании, которое состоится 2 апреля, чтобы выяснить, чего они хотят, - заявила глава городской администрации. - Им будет предложено прийти на избирательные участки, чтобы ответить на очень простой вопрос: продолжать или нет эксплуатацию самокатов со свободной арендой".

Идальго отметила, что уже проводила подобные консультации с инициативными группами горожан, которые выявили разногласия. Сама же мэр призналась, что выступает за отмену подобного проката, однако пообещала выполнить волю жителей столицы вне зависимости от того, совпадут ли итоги голосования с ее ожиданиями.