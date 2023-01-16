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На западе Мексики с рельсов сошел грузовой поезд

В мире Материалы 16 января 2023 23:37 (UTC +04:00)
На западе Мексики с рельсов сошел грузовой поезд

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Грузовой поезд сошел с рельсов в понедельник в штате Мичоакан на западе Мексики, сообщили власти региона на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru". Сведений о погибших или пострадавших обнародовано не было.

"Управление внутренних дел Мичоакана <...> проводит операцию в связи с крушением железнодорожного транспорта в муниципалитете Габриэль-Самора, - говорится в тексте. - Экстренные службы находятся на месте происшествия, поэтому дорожное движение перекрыто". На опубликованных фотографиях с места аварии видно, что состав и рельсовые пути получили значительные повреждения.

Сведений о возможных причинах случившегося обнародовано не было. Пока неизвестно, как долго продлится ликвидация последствий чрезвычайного происшествия.

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