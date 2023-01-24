В Эквадоре начала работу первая в стране линия метро

Первая в Эквадоре линия метрополитена начала в понедельник работу в столице страны Кито. Об этом сообщило руководство системы подземного общественного транспорта на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Со станции "Китумбе" официально отправился первый поезд с пассажирами", - говорится в записи. Длина линии составляет почти 23 км, на ней находятся 15 станций, из которых для пассажиров пока доступны 14. Строительство метрополитена заняло почти 10 лет. Его открытие было намечено на второе полугодие 2020 года, однако пандемия коронавируса заставила пересмотреть эти планы. Ожидается, что позднее в городе могут появиться еще две линии подземного транспорта.

Согласно предварительным оценкам, метрополитен позволит жителям Кито сократить время в пути из северных районов в южные с 1,5 часа до 30 минут. Население столицы южноамериканской республики вместе с пригородами составляет более 3 млн человек.