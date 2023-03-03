ЕС "плавает в мутных водах" - отношения с армянскими лоббистами должны быть пересмотрены

БАКУ /Trend/ - ЕС "плавает в мутных водах" и должен срочно пересмотреть все правила, которые регулируют его отношения с группами давления и теневыми лоббистами.

Как передает Trend, об этом в своей статье в Le Vif, еженедельном новостном франкоязычном журнале, издаваемом в Брюсселе, заявил Себастьен Буссуа, доктор политических наук и специалист по Ближнему Востоку.

По словам эксперта, ущерб от коррупции во всех государствах-членах ЕС по-прежнему составляет 1 триллион евро в год.

Он напомнил случай с вице-президентом Европейского парламента Евой Кайли, которой в настоящее время предъявлены обвинения в получении взятки от армянского лобби. "В течение многих лет бывшая греческая телеведущая, согласно частным источникам в Брюсселе, действовала в интересах других стран, включая Армению и ее крупное лобби", - добавил Буссуа.

Более того, как отмечает эксперт в своей статье, 19 ноября группа парламентариев подписала декларацию, обвиняющую Азербайджан в совершении "агрессии против Армении" и в "нарушении ее территориальной целостности".

"33 подписанта, включая Еву Кайли, являются членами группы дружбы Европейского парламента с Арменией, тесно связанной с крупнейшей проармянской организацией в Европе EAFJD (Армянская федерация за справедливость и демократию), финансируемой миллионером Каспаром Карампетяном", который, как пишет Буссуа, "хорошо известен в Бельгии своим довольно мутным алмазным бизнесом, в частности, незаконным импортом и сертификацией полезных ископаемых из зон конфликтов в Африке в Европу".

"Согласно другим частным источникам, часть ресурсов миллионера была использована для поддержки вооруженных действий карабахских сепаратистов, тех самых, которые оккупировали с 1992 года Карабахский регион Азербайджана", - добавил он.

Группа дружбы Европа-Армения и ее отношения с этим человеком нуждаются в дальнейшем расследовании, отметил эксперт.

"Мы ясно видим, что ЕС должен срочно пересмотреть все правила, которые регулируют его отношения с группами давления и теневыми лоббистами. Это продолжается уже много лет, без применения каких-либо реальных санкций для наказания виновных. Непрозрачные отношения, которые объединяют группу дружбы Европа-Армения и ее руководителей с бизнесменом Карампетяном, являются явным и в то же время дурнымпримером, который нужно внимательно расследовать", - сказал Буссуа.

По мнению французского аналитика, этот скандал показывает, что Европа не непогрешима и должна срочно реформироваться, и именно во имя своих идеалов она должна установить гораздо более строгий контроль в своих отношениях с лоббистами.