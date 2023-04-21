Импорт нефти из России в Китай в январе - марте вырос на 32,7%

Поставки российской нефти в Китай в январе - марте выросли на 32,7% в годовом исчислении, превысив 25,2 млн тонн. Об этом сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, РФ продолжает лидировать по объему нефтяного экспорта в Китай среди всех прочих стран-поставщиков. В стоимостном выражении импорт этого энергоносителя из России в КНР увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, до $13,65 млрд.

Согласно опубликованной статистике, второе место по поставкам нефти в КНР занимает Саудовская Аравия, которая за январь - март продала Китаю 22,8 млн тонн этого энергоносителя за $13,89 млрд (объем по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года вырос на 6,3%, стоимость - на 1,1%).

Следом за Саудовской Аравией следуют Ирак (около 15,7 млн тонн за $9,07 млрд), Объединенные Арабские Эмираты (примерно 10,3 млн тонн за $6,62 млрд) и Бразилия (9,9 млн тонн за $5,97 млрд).

Только за март поставки российской нефти в Китай увеличились по сравнению с февралем на 25%, до 9,6 млн тонн. В денежном выражении они выросли примерно на 23%, до $5,09 млрд.

По данным китайской таможни, в 2022 году импорт Китаем российской нефти вырос на 8,2%, составив 86,2 млн тонн. Стоимость закупленного КНР у России энергоносителя увеличилась примерно на 43,9%, до $58,37 млрд.