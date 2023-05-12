Определились все участники финала "Евровидения-2023"

Второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение" состоялся в четверг вечером в Ливерпуле, по итогам которого стали известны все участники финального раунда. Выступления артистов в концертном зале M&S Bank Arena транслировались в прямом эфире вещательной корпорацией Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности на сцену 11 мая поднимались 16 участников конкурса, в следующий раунд из которых прошли представители 10 стран: Австралии, Австрии, Албании, Армении, Бельгии, Кипра, Литвы, Польши, Словении и Эстонии. Среди музыкантов, выступивших в четверг, Би-би-си в качестве возможных победителей обратила внимание на словенскую инди-рок-группу Joker Out и австрийский дуэт, составленный из поп-исполнительниц Teya (наст. имя - Теодора Шпирич) и Salena (наст. имя - Селина-Мария Эдбауэр).

По итогам первого полуфинала, прошедшего 9 мая, в решающий раунд удалось пройти представителям Израиля, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Всего в финале 13 мая будут участвовать 26 стран: музыканты 20 стран, преодолевшие полуфинальный барьер, плюс Великобритания как страна - хозяйка конкурса, Украина как победительница предыдущего состязания и представители "Большой четверки" - Германия, Испания, Италия и Франция.