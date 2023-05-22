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SpaceX запустила к МКС корабль с туристами

В мире Материалы 22 мая 2023 02:31 (UTC +04:00)
SpaceX запустила к МКС корабль с туристами

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Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческой программы Axiom, сообщила компания разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Командиром корабля является бывший астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилотом - предприниматель Джон Шоффнер, членами экипажа - астронавты из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни. Астронавты проведут на МКС восемь дней, в течение которых будут работать вместе с ее постоянным экипажем.

Запуск ракеты с кораблем был осуществлен со стартового комплекса 39В Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 17:37 по времени Восточного побережья США.

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