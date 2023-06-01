БАКУ /Trend/ - Испанская футбольная команда "Севилья" одержала победу в Лиге Европы, в седьмой раз став обладателем этого титула. В финальном матче, который прошел на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште, "Севилья" обыграла итальянскую "Рому" в серии пенальти, передает Trend.

Счет основного времени и дополнительных таймов составил 1:1. Гол для "Ромы" забил Пауло Дибала на 35-й минуте, но на 55-й минуте защитник "Ромы" Джанлука Манчини сделал автогол. В серии пенальти "Севилья" победила со счетом 4:1, а решающий удар провел защитник Гонсало Монтиэль.

Это уже седьмая победа "Севильи" в Лиге Европы, что является рекордным достижением. Ранее команда побеждала в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.