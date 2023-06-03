Умер французский бизнесмен, ставший прототипом главного героя в фильме "1+1"

БАКУ /Trend/ - В возрасте 72 лет скончался французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который стал прототипом главного героя в фильме "1+1". Об этом сообщает газета Le Monde, ссылаясь на режиссеров фильма Эрика Толедано и Оливье Накаша, передает Trend.

По информации режиссеров, предприниматель скончался 1 июня в Марракеше. Они отметили, что приняв решение адаптировать его историю в фильме "Неприкасаемые" (также известном как "1+1"), Поццо ди Борго изменил их жизнь и жизни многих уязвимых и хрупких людей. Режиссеры выразили признательность и написали о нем в Facebook, отметив его мужество, достоинство, скромность и боевой дух. Они также отметили, что будет не хватать его интеллекта и юмора.