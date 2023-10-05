Твит Илона Маска о конгрессе в Баку набрал рекордное количество реакций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Твит Илона Маска о конгрессе в Баку набрал рекордное количество реакций.

Как сообщает Trend, основатель SpaceX Илон Маск в связи с присуждением ему на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку Всемирной космической премии Международной астронавтической федерации за достижения в области космоса поделился публикацией на своей официальной странице на платформе “X” (бывший Twitter) .

Под его публикацией оставлено 3 675 комментариев, сделано 12,2 тысячи репостов, поставлено 92,4 тысячи лайков, твит набрал 15,2 миллиона просмотров.

Отметим, что Илон Маск выступил онлайн в промежуток времени 17:45 - 18:45 по бакинскому времени на мероприятии в Центре Гейдара Алиева.

Напомним, что 2 октября в Азербайджане стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики. Впервые Баку принял это престижное мероприятие в 1973 году, в период руководства страной великим лидером Гейдаром Алиевым. Спустя 50 лет Конгресс снова проводится в Азербайджане.