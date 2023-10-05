Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Твит Илона Маска о конгрессе в Баку набрал рекордное количество реакций (ФОТО)

В мире Материалы 5 октября 2023 19:08 (UTC +04:00)
Твит Илона Маска о конгрессе в Баку набрал рекордное количество реакций (ФОТО)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Твит Илона Маска о конгрессе в Баку набрал рекордное количество реакций.

Как сообщает Trend, основатель SpaceX Илон Маск в связи с присуждением ему на 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку Всемирной космической премии Международной астронавтической федерации за достижения в области космоса поделился публикацией на своей официальной странице на платформе “X” (бывший Twitter) .

Под его публикацией оставлено 3 675 комментариев, сделано 12,2 тысячи репостов, поставлено 92,4 тысячи лайков, твит набрал 15,2 миллиона просмотров.

Отметим, что Илон Маск выступил онлайн в промежуток времени 17:45 - 18:45 по бакинскому времени на мероприятии в Центре Гейдара Алиева.

Напомним, что 2 октября в Азербайджане стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики. Впервые Баку принял это престижное мероприятие в 1973 году, в период руководства страной великим лидером Гейдаром Алиевым. Спустя 50 лет Конгресс снова проводится в Азербайджане.

Твит Илона Маска о конгрессе в Баку набрал рекордное количество реакций (ФОТО)
Твит Илона Маска о конгрессе в Баку набрал рекордное количество реакций (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости