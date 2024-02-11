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Карл III впервые появился на публике после того, как у него диагностировали рак

В мире Материалы 11 февраля 2024 19:05 (UTC +04:00)
Карл III впервые появился на публике после того, как у него диагностировали рак

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после того, как у монарха 5 февраля диагностировали рак.

Как передает Trend, он присутствовал на службе в церкви Святой Марии Магдалины на территории королевского поместья Сандрингема в графстве Норфолк.

На кадрах, показанных по британским телеканалам, 75-летний монарх в сопровождении королевы Камиллы был замечен идущим к церкви, слегка опираясь на шест для зонтика и махая рукой тем, кто его приветствовал.

О том, какой именно вид рака выявлен у короля, не сообщается.

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