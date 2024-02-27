В Чехии пройдет неформальная встреча глав МИД стран НАТО

БАКУ /Trend/ - Следующая неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО примет Чехия, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, передает Trend.

Как сообщили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, главы МИД соберутся в Праге 30-31 мая.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил признательность Чехии за организацию этой встречи в контексте подготовки к саммиту в Вашингтоне в июле. Столтенберг отметил, что в этом году исполняется 25 лет со дня присоединения Чехии к НАТО и 22 года с проведения Пражского саммита, на котором еще семь стран Центральной и Восточной Европы были приглашены присоединиться к альянсу.