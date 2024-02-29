В Европе 32 медиакомпании предъявили Google иск на €2,1 млрд

БАКУ /Trend/ - Более 30 медиакомпаний Европы подали иск против американской корпорации Google, требуя возмещения ущерба на сумму около €2,1 млрд. Об этом сообщила газета Politico, передает Trend.

Иск связан с политикой Google в области цифровой рекламы, где утверждается, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением, что привело к уменьшению доходов медиакомпаний от рекламы и увеличению их расходов на рекламные услуги.

Истцы, включая Axel Springer, Schibsted, DPG Media и другие медиакомпании из 17 стран Европы, подали иск в суд Нидерландов.

В июне 2023 года Европейская комиссия обвинила Google в нарушении антимонопольного законодательства в области рекламного бизнеса. За последние годы Еврокомиссия наложила многомиллиардные штрафы на ведущие американские цифровые корпорации, включая Microsoft, Google и Amazon, за нарушение правил конкуренции ЕС на цифровом рынке.