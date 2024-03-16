Еврокомиссия начала расследование в отношении AliExpress

БАКУ /Trend/ - Европейская комиссия (ЕК) начала расследование в отношении платформы электронной торговли AliExpress, которая принадлежит китайскому технологическому гиганту Alibaba, из-за опасений относительно недостаточных мер по предотвращению распространения нелегальных товаров и незаконного контента в интернете, передает Trend.

Это расследование проводится в контексте проверки, не нарушает ли компания "Закон о цифровых услугах" (DSA, Digital Services Act) в областях, связанных с управлением и снижением рисков, модерацией контента, обработкой жалоб, прозрачностью рекламы и рекомендаций, а также доступом к данным пользователей.

Представитель компании AliExpress заявил, что они стремятся создать безопасный рынок для всех потребителей и готовы сотрудничать с регуляторами для обеспечения соответствия стандартам и требованиям DSA.

Это уже третье официальное расследование, проводимое Европейской комиссией в рамках DSA. Ранее подобные расследования были начаты в отношении сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok и социальной сети X.