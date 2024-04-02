Консенсус по новому генсеку НАТО может быть достигнут через несколько недель

БАКУ /Trend/ - Консенсус в связи с новым генеральным секретарем НАТО может быть достигнут в ближайшие недели, сказала постоянный представитель США при НАТО, посол Джулианна Смит в ходе онлайн-брифинга для прессы, сообщает Trend.

Смит отметила, что Йенс Столтенберг покинет Альянс этой осенью.

«Ожидается, что в начале октября он покинет НАТО, а мы, все 32 посла в Альянсе, находимся в процессе поиска потенциальных кандидатов. Есть два официальных кандидата: Марк Рютте из Нидерландов и президент Йоханнис из Румынии. В Альянсе продолжаются дебаты о квалификации обоих этих очень впечатляющих лидеров. Мы продолжим обсуждать плюсы и минусы этих двух кандидатур, пока не достигнем консенсуса. Будем надеяться, что это произойдет в ближайшие недели», - сказала она.

Смит сообщила, что информации о конкретных сроках нет.

«Конечно, мы хотим как можно скорее прийти к какому-то решению по этому вопросу. Самое позднее мы хотели бы, чтобы этот вопрос был урегулирован на Вашингтонском саммите. Позиция США заключается в том, что мы полностью поддерживаем Марка Рютте в качестве следующего генерального секретаря, но мы также испытываем глубочайшее уважение к нашему другу президенту Йоханнису», - добавила она.