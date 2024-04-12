ХАМАС заявил, что прекращение огня необходимо для получения информации о заложниках

БАКУ /Trend/ - Только прекращение огня в секторе Газа даст ХАМАС достаточно времени, чтобы получить доступ к информации обо всех израильских заложниках, остающихся в анклаве.

Как передает Trend, об этом сказал руководитель отдела по внешним связям движения Басем Наим.

Он отметил, что переговоры также включают соглашение о прекращении огня, которое даст время и безопасность для сбора окончательной и более точной информации о захваченных израильтянах.

Наим также напомнил, что проблема заложников была лишь одной из тем более широкого соглашения о прекращении огня на недавних переговорах в Каире.