В Венесуэле заявили о планах присоединиться к БРИКС в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Венесуэла намерена официально присоединиться к БРИКС в этом году, что, как ожидается, положительно отразится на экономическом развитии страны. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во время церемонии подписания Соглашения о развитии и взаимной защите инвестиций с представителем Китая, передает Trend.

"Китай является членом объединения БРИКС, к которому Венесуэла надеется присоединиться в этом году, поскольку это путь к новому миру без гегемонии и с уважением к международному праву", — отметила Родригес.

Она также подчеркнула, что "Венесуэла и Китай сталкиваются с угрозами и блокировкой, и вступление в БРИКС с новой международной финансовой системой станет положительным фактором для экономического развития республики".

От Китая соглашение подписал заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь.