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Председательство в Совбезе ООН перешло к Южной Корее

В мире Материалы 3 июня 2024 23:34 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В июне Южная Корея будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, передает Trend.

На брифинге южнокорейский постпред при ООН Хван Чжун Гук обсудил основные вопросы, которые будут рассматриваться Советом в течение месяца.

Он отметил, что в этот период планируется провести две встречи по кибербезопасности.

"На повестке дня стоит продолжающаяся война на Ближнем Востоке и обсуждение проекта резолюции, предложенной Алжиром в связи с этим конфликтом. Дискуссии и переговоры могут занять некоторое время. Ситуация в Газе в настоящее время говорит нам о необходимости возобновления переговоров", - заявил дипломат.

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