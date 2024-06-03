Председательство в Совбезе ООН перешло к Южной Корее

БАКУ /Trend/ - В июне Южная Корея будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, передает Trend.

На брифинге южнокорейский постпред при ООН Хван Чжун Гук обсудил основные вопросы, которые будут рассматриваться Советом в течение месяца.

Он отметил, что в этот период планируется провести две встречи по кибербезопасности.

"На повестке дня стоит продолжающаяся война на Ближнем Востоке и обсуждение проекта резолюции, предложенной Алжиром в связи с этим конфликтом. Дискуссии и переговоры могут занять некоторое время. Ситуация в Газе в настоящее время говорит нам о необходимости возобновления переговоров", - заявил дипломат.