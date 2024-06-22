МЮ хочет приобрести нидерландского футболиста за 40 миллионов

БАКУ /Trend/ - «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Джошуа Зиркзе.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, английский клуб готов заплатить за игрока необходимую сумму.

Контракт полузащитника, выступающего в «Болонье», включает пункт о выкупе за 40 миллионов евро. Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено осуществить трансфер нидерландского футболиста, воспользовавшись этим пунктом.

Наряду с этим сообщается, что 23-летний Зиркзе достиг предварительной договоренности с «Миланом». В миланском клубе он будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.