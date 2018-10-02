Сирия и Иран подписали договор о строительстве электростанции в Латакии

Сирия и Иран подписали договор о строительстве электростанции мощностью 540 МВт в городе Латакия на западе Сирии. Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на иранское министерство энергетики.

"В присутствии министра энергетики Ирана и министра электроэнергии Сирии между (иранской) MAPNA Group и (сирийской) Организацией по производству электроэнергии был подписан меморандум о строительстве электростанции, работающей на основе парогазового цикла, мощностью 540 МВт в Латакии вместе с газопроводом стоимостью 411 миллионов евро", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее министр электроэнергии Сирии Зухейр Харбутли сообщил, что иранская компания в ближайшие три года построит в сирийском прибрежном городе Латакия тепловую электростанцию мощностью 540 мегаватт, стоимость проекта составит почти 500 миллионов долларов.

Харбутли рассказывал в интервью, что обсуждал с российской делегацией восстановление и запуск трех генераторов ТЭС в Алеппо, а также увеличение до 600 мегаватт мощности ТЭС "Тишрин", обеспечивающей энергией южные районы, и других ТЭС. Он также сообщал, что в результате атак боевиков на электросети около 50 процентов ТЭС в стране вышли из строя.

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