Назван самый дорогой для туристов город

10 октября 2018 23:05 (UTC+04:00)

Первое место в рейтинге самых дорогих для туристов городов занял Дубай, где путешественники в среднем тратят около 537 долларов. Такие данные, как передает РИА Новости, сообщает Mastercard в рейтинге Global Destination Cities Index.

На втором месте рейтинга Париж (301 доллар), замыкает тройку Сингапур (286 долларов). Также в пятерку вошли Сеул (181 доллар) и Бангкок (173 доллара).

Вплотную к первой пятерке приблизились Токио (154 доллара), Лондон (153 доллара) и Нью-Йорк (147 долларов).

Для составления рейтинга Mastercard использует данные о платежах иностранцев в 162 городах мира.

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