Первые женщины-стюардессы из Саудовской Аравии приступят к работе в январе

7 января 2019 15:32 (UTC+04:00)

Первые женщины-стюардессы из Саудовской Аравии приступят к работе на борту самолетов бюджетной саудовской авиакомпании Flynas в январе, сообщает саудовское издание Saudi Gazette, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению Flynas, первая группа саудовских стюардесс закончила подготовку на курсах авиакомпании и готова приступить к работе в этом месяце. В течение двух лет Flynas собирается подготовить 300 стюардов и стюардесс из числа подданных Саудовской Аравии.

В заявлении авиакомпании отмечается, что форма стюардесс будет соответствовать саудовским обычаям и традициям. Претенденты на эту позицию должны иметь законченное среднее образование, владеть английским языком и иметь рост и вес, "соответствующие международным авиационным стандартам".

В прошлом году женщинам в Саудовской Аравии впервые в истории разрешили обучаться на водительские права и работать водителями такси. Этот шаг стал частью масштабных социально-экономических преобразований, запущенных в королевстве наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

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