Возвращение Сирии в ЛАГ в интересах всех арабских стран, заявили в Ливане

20 января 2019 21:58 (UTC+04:00)

Ливан не контактировал с Дамаском по вопросу возвращения САР в состав Лиги арабских государств, но возвращение Сирии в ЛАГ служит в интересах всех стран-участниц, заявил министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль на итоговой пресс-конференции саммита экономического и социального развития ЛАГ в Бейруте, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы от Ливана не контактировали с сирийской стороной по вопросу ее возвращения в ЛАГ. Но считаю, что эта потеря и возвращение Сирии в ЛАГ являются частью ее возвращения в арабский мир, и это в интересах всех арабских стран", - сказал Басиль.

Глава ливанского МИД также отметил, что достигнутые договоренности на саммите ЛАГ в Бейруте по вопросу возвращения сирийских беженцев на родину являются инициативой ливанской стороны, и успех в этом направлении это успех для Ливана.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмад Абдуль Гейт, в свою очередь, в очередной раз заявил журналистам, что тема возвращения Сирии на экономическом саммите не обсуждалась. "Впереди саммит ЛАГ в Тунисе. Будем следить и посмотрим", - добавил он.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство САР тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия Сирии в работе панарабской организации, считая его незаконным.

Сирия, которая является одним из государств-основателей ЛАГ, все это время не участвовала в работе организации. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.

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