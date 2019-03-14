Ливан поддержал российскую инициативу по возвращению сирийских беженцев

"У нас нет других вариантов, кроме совместной работы, чтобы разрешить препятствия на пути возвращения беженцев", - добавил он.

Власти Ливана ранее заявляли, что выступают за добровольное возвращение сирийцев на родину, с учетом, того, что большая часть территории Сирии освобождена от террористов и там идет процесс восстановления инфраструктуры и условий для жизни населения. По словам посла РФ в Ливане Александра Засыпкина, РФ и Ливан разделяют мнение о том, что стремление Запада увязывать процесс возвращения сирийских беженцев на родину с политическим урегулированием в САР нецелесообразно.

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