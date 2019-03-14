Ливан поддержал российскую инициативу по возвращению сирийских беженцев

Премьер-министр Ливана Саад Харири высказался на международной конференции по Сирии в Брюсселе в поддержку российской инициативы по возвращению сирийских беженцев на родину, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Мы не должны забывать, что единственное решение кризиса, связанного с сирийскими беженцами, заключается в безопасном возвращении людей в их страну, в соответствии с международными договорами", - сказал премьер, выступая на конференции.
По его словам, "он бы хотел подтвердить, что правительство Ливана остается приверженным работе с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев по любой прагматичной инициативе, обеспечивающей безопасное возвращение временно перемещённых лиц, включая российскую инициативу".
"У нас нет других вариантов, кроме совместной работы, чтобы разрешить препятствия на пути возвращения беженцев", - добавил он.
Власти Ливана ранее заявляли, что выступают за добровольное возвращение сирийцев на родину, с учетом, того, что большая часть территории Сирии освобождена от террористов и там идет процесс восстановления инфраструктуры и условий для жизни населения. По словам посла РФ в Ливане Александра Засыпкина, РФ и Ливан разделяют мнение о том, что стремление Запада увязывать процесс возвращения сирийских беженцев на родину с политическим урегулированием в САР нецелесообразно.
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