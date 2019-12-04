У здания президентского совета ПНС Ливии начались столкновения

4 декабря 2019 21:42 (UTC+04:00)

Столкновения между охраной президентского совета Правительства национального согласия (ПНС) и вооруженными группировками произошли в среду в ливийской столице Триполи, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал Libya 24 сообщает, что вооруженные группировки перекрыли улицы, ведущие к улице Тарик ас-Сикка, на которой расположено здание президентского совета.

По данным ливийской газеты Al-Marsad, сотрудники министерства финансов заявили, что они заблокированы в здании, в которое пытаются прорваться вооруженные группировки. Газета добавляет, что рядом со зданием слышна стрельба.

Телеканал Al-Arabiya также сообщает со ссылкой на источник в президентском совете, что Глава ПНС Файез Саррадж находился в здании во время нападения. Источник также добавил, что силы, совершившие атаку, могут быть из города Мисрата.
Информация о пострадавших или погибших не приводится.

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