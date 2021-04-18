Около 100 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в Египте
Пассажирский поезд сошел с рельсов в воскресенье в провинции Кальюбия к северу от Каира, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как объявило министерство здравоохранения и народонаселения, пострадали 97 человек, погибших нет.
Согласно заявлению губернаторства провинции, в районе населенного пункта Тух по не установленным причинам с рельсов сошли восемь вагонов поезда, следовавшего из столицы в город Эль-Мансура. К месту происшествия направлены более 50 машин скорой помощи, туда же прибыла глава Минздрава Хала Заид, чтобы на месте руководить спасательной операцией. В Тух выехали следователи, которым предстоит прояснить всю картину произошедшего.
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