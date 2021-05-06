В Египте из-за коронавируса закрываются пляжи, рестораны и магазины

Власти Египта приняли решение ввести новый карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Его слова передает газета Al-Masry Al-Youm, передает Trend со ссылкой на eg.ru.

Уточняется, что с 6 до 21 мая все места большого скопления людей должны будут закрываться не позднее 21:00 местного времени. Эти ограничения касаются также пляжей и парков - они будут полностью закрыты. Также ограничивается работа общественного транспорта.

"С 6 по 21 мая магазины, торговые центры, кафе, кафетерии, рестораны, кинотеатры и театры должны будут закрываться в девять часов вечера, чтобы значительно уменьшить скопление людей", - приводит издание слова главы кабмина.

Премьер-министр республики Мустафа Мадбули добавил, что после 21:00 будут работать службы доставки еды на дом, но все мероприятия, встречи, конференции, торжества и другие мероприятия с большим количеством людей запрещены.

На период празднования окончания священного для мусульман месяца рамадан (с 12 по 16 мая) верующим разрешено посещать мечети для молитвы с соблюдением всех мер предосторожности - необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что Египет уже прошел через вторую и третью волну коронавируса, при этом последняя была особенно сильной. По данным на 5 мая в арабской республике зарегистрировано 231 803 случая заболевания COVID-19, 13 591 пациент скончался.