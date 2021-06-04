В Эр-Рияде заявили, что сотрудничество с Москвой включает строительство атомных реакторов

Сотрудничество Эр-Рияда и Москвы включает партнерство в атомной энергетике, в том числе участие России в строительстве реакторов на территории Саудовской Аравии. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудничество с Россией включает сферу атомной энергетики, проектирование и строительство реакторов в королевстве", - приводит слова министра в ночь на пятницу саудовский новостной портал Akhbar Al Saudiya.

25 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил на заседании межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии о том, что Москва предлагает Эр-Рияду сотрудничество в сфере атомной энергетики в третьих странах, в том числе при проектировании атомных электростанций (АЭС) с реакторами малой мощности. Он напомнил, что в России есть компетенции в строительстве малых блоков для плавучих и наземных АЭС, и страна готова предоставить Саудовской Аравии соответствующие предложения в этом направлении при наличии интереса.

Также в настоящее время Росатом участвует в тендере на строительство в Саудовской Аравии АЭС большой мощности. Госкорпорация прошла первые этапы отбора, сформировав свое предложение.

Саудовская Аравия ищет компанию для строительства двух энергоблоков первой атомной электростанции в стране. Росатом в феврале 2018 года подал заявку на участие в тендере на строительство двух атомных энергоблоков. Кроме Росатома, претендентами на строительство АЭС большой мощности стали компании из США, Китая, Южной Кореи и Франции.